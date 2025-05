RBI: Kreditportfolio in Russland zuletzt weiter reduziert

Um die Kundeneinlagen weiter zu verringern, zahle die Raiffeisenbank Russland ihren Kunden keine Guthabenzinsen, hieß es von der Bank. Dennoch erwirtschafte die Russland-Tochter weiterhin hohe Zinserträge, "weil sie auf Wunsch der EZB ihre Überschussliquidität bei der russischen Zentralbank anlegt, wo diese mit 21 Prozent verzinst werden". Dementsprechend ergebe eine Kombination "aus hohen Zinserträgen auf die Einlagen bei der russischen Zentralbank und die Nullzinspolitik gegenüber ihren Kunden" 70 Prozent des Zinsüberschusses der Raiffeisen Bank Russland im ersten Quartal.

"Wir setzen den Geschäftsabbau in Russland ungeachtet der geopolitischen Entwicklungen kontinuierlich fort", sagte RBI-Vorstandsvorsitzender Johann Strobl. "Parallel zum Geschäftsabbau arbeiten wir weiterhin an einem Verkauf unserer russischen Tochterbank und sprechen mit mehreren Interessenten. Es bleibt abzuwarten, ob die geopolitischen Entwicklungen den Ausstieg aus Russland erleichtern werden", erklärte der Manager.

Die Causa Rasperia schlug im ersten Quartal nicht weiter auf die Erfolgsrechnung durch. Nach der Bestätigung des erstinstanzlichen Urteils, das die russische Raiffeisenbank zu einer Schadenersatz-Zahlung von 2,044 Mrd. Euro verpflichtet, hat diese bereits Berufung in der nächsten Instanz eingelegt. Außerdem werde der RBI-Konzern seine Klage gegen den russischen Strabag-Aktionär Rasperia demnächst in Österreich finalisieren.

Hintergrund der Causa ist eine Klage der Rasperia gegen die Strabag, österreichische Mitaktionäre im Baukonzern sowie die Raiffeisenbank Russland. Die zumindest jedenfalls in der Vergangenheit vom Oligarchen Oleg Deripaska kontrollierte russische Gesellschaft mit Sitz in Kaliningrad war im Zusammenhang mit EU-Sanktionen im Baukonzern entmachtet worden und wandte sich im vergangenen August an ein russisches Handelsgericht, dessen Zuständigkeit die österreichischen Beklagten anzweifelten.

Die russische Raiffeisenbank war von Rasperia nur deshalb geklagt worden, weil sie in einem Verwandtschaftsverhältnis zum Strabag-Aktionär Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien steht. Letztere ist Eigentümerin der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich, die ihrerseits 25 Prozent am Mutterkonzern der Raiffeisenbank Russland, RBI, hält. Da unter den Beklagten letztlich nur die RBI-Tochterbank in Russland über Vermögen verfügt, waren russische Gerichtsentscheidungen zur Causa letztlich nur für die Bank von Relevanz.

Das Urteil gegen die Raiffeisenbank Russland sei teilweise vollstreckt worden, indem ein Rubel-Äquivalent von rund 1,87 Mrd. Euro von der russischen Zentralbank eingezogen und an Rasperia übertragen worden sei. Dies entspricht dem Rasperia zugesprochenen Schadenersatz ohne Zinsen, die sich auf 174 Mio. Euro belaufen. Auch für die Zinsen könne Rasperia jederzeit die Vollstreckung verlangen. "Es wird erwartet, dass die Verfügungsbeschränkung über die Aktien der Raiffeisenbank Russland, die zur Sicherung der Zahlung von Schadenersatz an Rasperia auferlegt worden war, nach Zahlung des Schadenersatzes plus Zinsen aufgehoben wird", schrieb die RBI in der Mitteilung.

Für das erste Quartal 2025 wies die RBI ein Konzernergebnis von 260 Mio. Euro aus, das sind um 14 Prozent weniger als im Vorjahresquartal. Die Ergebnisse der russischen Tochter sind in dieser Zahl allerdings nicht enthalten. Grund für den Rückgang seien insbesondere gestiegene Verwaltungsaufwendungen. Der Zinsüberschuss der RBI blieb trotz der Zinssenkungen durch die EZB mit rund 1,05 Mrd. Euro bzw. minus 1 Prozent stabil, verbessert hat sich der Konzern beim Provisionsüberschuss, der um 8 Prozent auf 466 Mio. Euro kletterte.

Bei den Eigenmitteln steht die RBI nach eigenen Angaben gut da, die harte Kernkapitalquote ohne Russland betrug zum Ende des ersten Quartals 2025 rund 15,9 Prozent, nach 15,1 Prozent im vierten Quartal 2024. Bei der Berechnung geht die Bank von einem Worst-Case-Szenario aus, in dem sie die Raiffeisenbank Russland entkonsolidieren muss und dabei deren gesamtes Eigenkapital verliert.

Auch die Qualität des Kreditportfolios sei gut, betonte RBI-Risikovorstand Hannes Mösenbacher. So habe der Konzern im ersten Quartal keine nennenswerten Kreditausfälle zu verzeichnen, außerdem hat sich die NPE-Quote (Non-Performing Exposures) gegenüber dem vierten Quartal 2024 von 2,1 Prozent auf 1,9 Prozent verbessert. Für ihr Fremdwährungsportfolio in Polen bildete die RBI Rückstellungen in Höhe von 67 Mio. Euro. Dies war deutlich weniger als im vierten Quartal 2024, so der Konzern. Der Geschäftsausblick für das Gesamtjahr 2025 bleibt unverändert.