Preisverfall in Chinas Industrie-Index nahe Zwei-Jahres-Tief

Angesichts des Handelskonflikts mit den USA und einer schwachen Inlandsnachfrage sind die chinesischen Erzeugerpreise auf den niedrigsten Stand seit fast zwei Jahren gefallen. Der Erzeugerpreis-Index sank im Juni um 3,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat nach einem Minus von 3,3 Prozent im Mai, wie das Nationale Statistikamt am Mittwoch in Peking mitteilte. Die Verbraucherpreise stiegen dagegen erstmals seit fünf Monaten wieder leicht an und legten um 0,1 Prozent zu.

von APA