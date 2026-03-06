Post AG hat Kauf von euShipments.com abgeschlossen

Erst kürzlich habe euShipments.com zwei neue Fulfillment-Standorte in Italien (Bozen) und Spanien (Barcelona) in Betrieb genommen und die gesamte Lagerfläche damit um mehr als ein Drittel erhöht. Die neuen Standorte würden die Transportzeiten nach Südeuropa verkürzen.

euShipments.com wurde 2012 gegründet und betreut nach Eigenangaben über 1.300 Kunden mit mehr als 400 Mitarbeitern. 2025 wurde ein Umsatz von ca. 50 Mio. Euro erwirtschaftet.