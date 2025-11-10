Pierer Mobility: EU gibt Bajaj Okay für Kontrollübernahme

© APA/MANFRED FESL home Aktuell Nachrichtenfeed

Nach der Übernahmekommission hat nun auch die EU-Kommission grünes Licht für die Kontrollübernahme durch Bajaj an der KTM-Mutter Pierer Mobility gegeben. Es werde kein eingehendes Prüfungsverfahren nach der Drittstaatssubventionsverordnung eingeleitet, hieß es in einer Aussendung von Pierer Mobility. Damit liegen alle regulatorischen Voraussetzungen für die Kontrollübernahme durch Bajaj vor.

