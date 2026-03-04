Palfinger trotzte US-Zollstreit - Gewinn 2025 stabil

Für den Palfinger-Vorstand ist das laufende Geschäftsjahr "knapp bis über das 1. Halbjahr 2026 hinaus" abschätzbar, die Visibilität bleibt "jedoch aufgrund der allgemeinen weltwirtschaftlichen Lage für das Gesamtjahr eingeschränkt". Entscheidend für das zweite Halbjahr sei "die weitere Erholung der europäischen sowie die Entwicklung der US-amerikanischen Konjunktur", erklärten die Palfinger-Manager im Geschäftsbericht 2025. Der Kranhersteller will bis zum Jahr 2030 mehr als 3 Mrd. Euro Umsatz erzielen und eine EBIT-Marge von 12 Prozent erreichen. Im Vorjahr betrug die Marge 7,5 Prozent.