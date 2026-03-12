Österreichs Kaufkraft zuletzt nur nominell gestiegen

Die absolute Kaufkraft in Österreich erreichte 2025 29.282 Euro pro Kopf, um 3,1 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Allerdings lag die Inflationsrate bei 3,6 Prozent - und damit sank real die Kaufkraft. Aber auch über einen Zeitraum von mittlerweile zehn Jahren schneidet Österreich nicht so gut ab: Zwar stieg die Kaufkraft von 20.646 Euro im Jahr 2015 um 42 Prozent auf 29.282 Euro im Vorjahr, allerdings gab es auch Zeiten mit hoher Inflation, vor allem in den Jahren seit 2022. Damit schrumpft der nominelle Zuwachs um 8.636 Euro auf ein bescheidenes reales Plus von ein paar hundert Euro.

Im europäischen Vergleich liegt Österreich in puncto Kaufkraft auf Rang 8. Das Ranking führen Länder wie die Schweiz, Luxemburg und Dänemark an, während etwa Italien oder Spanien hinter Österreich liegen. Während westeuropäische Länder bei der Kaufkraft ein eher moderates Wachstum aufweisen, kommen mehrere südosteuropäische Länder längerfristig auf höhere Wachstumsraten.