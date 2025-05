Oracle kauft laut Medienbericht Nvidia-KI-Chips für 40 Mrd Dollar

© APA/APA/AFP/PAU BARRENA home Aktuell Nachrichtenfeed

Oracle will einem Medienbericht zufolge für etwa 40 Milliarden Dollar Nvidia-Chips kaufen und OpenAI in einem neuen KI-Rechenzentrum bereitstellen. Die Order des Cloud-Dienstleisters soll den Plänen zufolge 400.000 der gegenwärtig leistungsstärksten GB200-Chips umfassen, berichtete die "Financial Times" unter Berufung auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen. Das Rechenzentrum in Abilene im Bundesstaat Texas soll dann von OpenAI gemietet werden.

von APA