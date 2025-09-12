OMV: Jobabbau in Österreich im "mittleren dreistelligen Bereich"

©APA/HANS KLAUS TECHT
Die OMV hat die vor einer Woche bekannt gewordenen Stellenabbau-Pläne nun erstmals konkret bestätigt - demnach könnte es in Österreich zu Stellenkürzungen "im mittleren dreistelligen Bereich" kommen, wie aus einer Aussendung hervorgeht. Insgesamt will die OMV bis 2027 400 Mio. Euro einsparen. Darüber hinaus könnte es auch zu Verkäufen von Geschäftsbereichen kommen, wird angedeutet.
"OMV führt eine konzernweite Überprüfung zur Zukunftssicherung ihrer Geschäftsbereiche durch, um Abläufe und Portfolio zu straffen, die Flexibilität zu erhöhen und die langfristige Resilienz in einem volatilen Marktumfeld zu verbessern", heißt es in der Pressemitteilung.
Zuerst hatte der "Kurier" berichtet, dass beim österreichischen Öl-, Gas- und Chemiekonzern insgesamt rund 2.000 Arbeitsplätze eingespart werden könnten, davon rund 400 in Österreich. Man habe Verhandlungen mit der Belegschaftsvertretung "hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf die Beschäftigung in Österreich aufgenommen, die derzeit auf einen mittleren dreistelligen Bereich geschätzt werden", heißt es in der Mitteilung.
