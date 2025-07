OMV-Chef Stern: "Europa darf sich nicht zurücklehnen"

"Je mehr Lieferquellen wir haben, desto besser - weil Angebot und Nachfrage den Gaspreis in Europa bestimmen werden", sagte Stern am Donnerstag zur APA. "Ich weiß nicht, was die EU genau vorhat und machen wird, aber bei der OMV werden wir natürlich weiterhin an der Diversifizierung unseres Gas-Portfolios arbeiten. Wir werden weiterhin privatwirtschaftliche Verträge abschließen, und diese müssen auch so sein, dass wir damit wirtschaftlich umgehen können."

Die OMV selbst treibt im rumänischen Schwarzen Meer ihr Projekt "Neptun Deep" voran, "das für die EU von strategischer Bedeutung ist. Mit 100 Mrd. Kubikmetern förderbaren Reserven ist das das größte Gasprojekt der EU." Eigene Produktion "ist das beste, was die EU für die Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit tun kann." Deshalb müsse Neptun Deep 2027 on stream gehen. Zusätzlich habe die OMV-Tochter Petrom ein Explorationsprojekt in bulgarischen Gewässern.

Eine für die OMV wichtige strategische Entscheidung, die Stern getroffen hat, ist die Fusion ihrer Petrochemietochter Borealis mit Borouge zur Borouge Group International. Die OMV und ihr Kernaktionär ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) werden daran jeweils knapp 47 Prozent der Anteile halten. "Damit haben wir die OMV wirklich in eine andere Liga gebracht." Das Hauptquartier wird in Österreich sein, das Closing wird für das erste Quartal 2026 angepeilt. Stern zieht sich Ende August 2026 von der OMV-Spitze zurück, hält sich aber bedeckt, ob er selbst eine Funktion bei der künftigen Borouge Group International anstrebt. Sein Vorgänger Rainer Seele hat im Mai bei der ADNOC-Tochter XRG angeheuert, um deren internationales Chemiegeschäft zu leiten. Vor zwei Wochen hat die OMV bekannt gegeben, dass die ADNOC ihren 24,9-Prozent-Anteil an der OMV an ihren neuen Investmentarm XRG übertragen will.

Außerdem habe die OMV noch andere "innovative und transformative Projekte" laufen. Dazu zähle die bereits laufende Reoil-Anlage mit einer Produktion von 16.000-Tonnen. In der Raffinerie in Schwechat habe man jetzt auch Österreichs größten Elektrolyseur in Produktion. "Und wir haben eine Investitionsentscheidung gemacht für den nächstgrößeren, wo wir jetzt die Erfahrungen von den 10 Megawatt auf 140 Megawatt hochskalieren wollen in Bruck an der Leitha." Der gesamte grüne Wasserstoff werde in der Raffinerie verwendet, um die Kraftstoffe und Rohstoffe für die Chemieproduktion zu dekarbonisieren. Gute Fortschritte mache man auch beim Geothermie-Projekt in Wien-Aspern, wo man jetzt mit der Testproduktion beginne. Bis spätestens 2028 sollen damit die ersten 20.000 Haushalte CO2-neutral beheizt werden. In Graz will man noch heuer damit beginnen, das Potenzial für Geothermie auszuloten.

Die OMV hat im ersten Halbjahr 2025 deutlich weniger verdient als im Vorjahr. Der den Aktionären zurechenbare Gewinn fiel um 55 Prozent auf 384 Mio. Euro. Grund dafür waren vor allem niedrigere Ölpreise, Währungseinflüsse und geringere Verkaufsmengen. Der Ölpreis sei im vergangenen Quartal kurzzeitig sogar unter 60 Dollar gefallen, sagte Stern. Für das Gesamtjahr rechnet er mit einem Ölpreis von 70 Dollar. "Den Outlook für Gas haben wir leicht zurückgenommen. Den deutschen Handelspreis THE hatten wir zuvor mit 40 bis 45 Euro pro Megawattstunde und wir sind jetzt auf circa 40 zurückgegangen." Die Raffineriemargen habe man bisher bei ungefähr 6 Dollar pro Barrel gesehen, diese Erwartung habe man jetzt auf über 7 Dollar pro Barrel erhöht.

Der Umsatz des teilstaatlichen Energie- und Chemiekonzerns ging im Halbjahr um 7 Prozent auf 12 Mrd. Euro zurück, das operative Ergebnis (vor Sondereffekten und Lagerhaltungseffekten) sank um 19 Prozent auf 2,19 Mrd. Euro.

Auch im zweiten Quartal blieben die Ergebnisse hinter dem Vorjahr zurück. Der bereinigte Quartalsgewinn (CCS Periodenüberschuss vor Sondereffekten) betrug 385 Mio. Euro, ein Minus von 22 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis sank um 16 Prozent auf 1,03 Mrd. Euro, der Umsatz verringerte sich um 13 Prozent auf 5,79 Mrd. Euro. Der Gewinn je Aktie fiel um mehr als ein Drittel auf 0,74 Euro.

Der Mittelzufluss aus dem operativen Geschäft (Cashflow) belief sich im zweiten Quartal auf 1,08 Mrd. Euro und lag im ersten Halbjahr bei 2,44 Mrd. Euro. Die Nettoverschuldung betrug zum Ende des Quartals 3,22 Mrd. Euro, der Verschuldungsgrad blieb mit 12 Prozent niedrig.