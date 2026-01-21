Ölfeld-Ausrüster SBO machte 2025 deutlich weniger Gewinn

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verringerte sich von 101,9 auf 71 Mio. Euro. Der Auftragseingang belief sich 2025 auf 406 Mio. Euro nach 483,7 Mio. Euro im Vorjahr, davon entfielen 99 Mio. Euro auf das vierte Quartal. Die liquiden Mittel lagen zum Jahresende bei 281 Mio. Euro.

Das Marktumfeld sei von Überangebot am Ölmarkt, geopolitischen Unsicherheiten, einem veränderlichen Zollumfeld und einem niedrigen Ölpreis geprägt gewesen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in der Früh mit. SBO-CEO Klaus Mader erklärte dazu: "Im herausfordernden Marktumfeld 2025 haben wir unsere Kompetenz im Zyklusmanagement bewiesen. Unsere Maßnahmen waren klar auf Effizienz und Kostendisziplin ausgerichtet." Damit habe man auch in einem schwierigen Umfeld eine EBITDA-Marge von 16 Prozent erzielt.

Die veröffentlichten Zahlen sind vorläufig, die endgültigen Ergebnisse sollen am 19. März 2026 präsentiert werden.