Oberbank-Chef Gasselsberger hört zu Jahresende auf

"Nach 45 Jahren Oberbank, davon fast ein Vierteljahrhundert an der Spitze, ist es dann - im Alter von fast 68 Jahren - auch genug", so Gasselsberger laut Aussendung. Bis Ende des Jahres bleibe er aber "mit großer Freude" Generaldirektor der Oberbank.

Sein Nachfolger dürfte Vorstandsdirektor Martin Seiter werden. Der Nominierungsausschuss soll Seiter dem Aufsichtsrat als Generaldirektor und Vorstandsvorsitzenden vorschlagen, heißt es in der Aussendung. Die Beschlüsse dazu werden für März 2026 erwartet.

Gasselsberger sei "die Persönlichkeit gewesen, die die Oberbank in den vergangenen Jahrzehnten geprägt hat", sagte Florian Beckermann, Präsident des Interessensverbands für Anleger (IVA) zur APA. Die vergangenen Jahre seien vor allem im Zeichen des Streits zwischen der 3-Banken-Gruppe und der UniCredit gestanden. Dieser Konflikt sei nun aber gelöst. Dass Seiter als Nachfolger nominiert werde, sei keine Überraschung.