Nucera konkretisiert Prognose

Die Thyssenkrupp-Wasserstofftochter Nucera hat ihre Prognose für das laufende Wirtschaftsjahr 2024/25 eingegrenzt. Man rechne nun mit einem Umsatz zwischen 450 Mio. und 510 Mio. Euro. Zuvor hatte Nucera zwischen 450 und 550 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Beim operativen Ertrag (EBIT) ist Nucera etwas optimistischer: Dieser werde zwischen minus und plus 7 Mio. Euro liegen. Zuvor war eine Spanne zwischen minus 30 Mio. Euro und plus 5 Mio. Euro avisiert worden.

von APA