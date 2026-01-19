Nordex liefert Verbund bis zu 700 Megawatt Windenergie

Die Windprojekte sind in Österreich, Deutschland, Spanien, Italien, Rumänien und Albanien geplant, die Partnerschaftsvereinbarung läuft bis 2030. Die potenziell verfügbare Kapazität von 700 MW würde etwa 50 Prozent der Windprojekt-Pipeline von Verbund Green Power abdecken, vorbehaltlich endgültiger Genehmigungen, kommerzieller Vereinbarungen und allseitiger Bedingungen, heißt es.

"Diese Zusammenarbeit mit Nordex unterstützt unser strategisches Ziel, die erneuerbare Stromerzeugung in Europa auszuweiten, sagte Verbund-CEO Michael Strugl laut Aussendung.