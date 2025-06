Nike-Chef verbreitet nach Minus-Jahr Aufbruchstimmung

© APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ETHAN MILLER home Aktuell Nachrichtenfeed

Der US-Sportartikelriese Nike will nach einem mauen Jahr die verlorenen Käufer mit einem stärkeren Fokus auf den Sport zurückgewinnen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 (per Ende Mai) brach der Umsatz währungsbereinigt um neun Prozent auf 46,3 Milliarden Dollar ein, wie der Adidas-Rivale aus Beaverton im US-Bundesstaat Oregon am Donnerstagabend mitteilte. Der Nettogewinn fiel um 44 Prozent auf 3,22 Milliarden Dollar.

von APA