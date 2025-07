Nachfolgeproblem bei deutschen Unternehmen verschärft sich

© APA/APA/dpa/Martin Gerten home Aktuell Nachrichtenfeed

In Deutschland werden fehlende Nachfolger für noch mehr Unternehmenschefs als bisher zu einem Problem. In einer Analyse der lokalen Industrie- und Handelskammern stehen deutschlandweit gut 9.600 Unternehmen, die vor einem altersbedingten Übergang an der Firmenspitze stehen, lediglich 4.000 Interessenten gegenüber, wie die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) mitteilte. Seit dem Vor-Corona-Jahr 2019 habe sich die Lücke fast verdoppelt.

von APA