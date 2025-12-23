Montana Aerospace wandelt 65 Mio. Schulden in Eigenkapital

Bei den umgewandelten Positionen handelt es sich demnach um sogenannte "Profit Certificates", die Montana im Zuge der Asco-Akquisition im April 2022 übernommen hatte. Die Maßnahme soll die Kapitalstruktur stärken und die strategische Ausrichtung hin zu einem fokussierten Luftfahrtzulieferer untermauern. Mit Abschluss der Umwandlung verbessere sich die Kennzahl Nettoverschuldung zu EBITDA - die Nettoverschuldung entspreche nun dem jährlichen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Bis Ende 2026 will das Unternehmen mehr Cash als Schulden haben.