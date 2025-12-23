Montana Aerospace wandelt 65 Mio. Schulden in Eigenkapital

©APA/HELMUT FOHRINGER
Die börsennotierte Montana Aerospace AG des österreichischen Industriellen Michael Tojner hat eine angekündigte Debt-to-Equity-Umwandlung bei ihrer Tochter Asco Industries abgeschlossen. Verbindlichkeiten in Höhe von rund 65 Mio. Euro wurden dabei in Eigenkapital umgewandelt. Laut Unternehmensangaben erfolgt der Schritt ohne Verwässerung für die Aktionäre der Montana Aerospace AG.
Bei den umgewandelten Positionen handelt es sich demnach um sogenannte "Profit Certificates", die Montana im Zuge der Asco-Akquisition im April 2022 übernommen hatte. Die Maßnahme soll die Kapitalstruktur stärken und die strategische Ausrichtung hin zu einem fokussierten Luftfahrtzulieferer untermauern. Mit Abschluss der Umwandlung verbessere sich die Kennzahl Nettoverschuldung zu EBITDA - die Nettoverschuldung entspreche nun dem jährlichen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Bis Ende 2026 will das Unternehmen mehr Cash als Schulden haben.
