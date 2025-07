Millionenschwere Geldstrafe gegen Barclays in Großbritannien

Die Geldstrafe steht im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung zum Goldbarrenhändler Stunt & Co, einem Kunden von Fowler Oldfield, der in eine große Geldwäscheoperation verwickelt war. Barclays habe Stunt & Co nicht ordnungsgemäß überprüft, obwohl die Firma 46,8 Mio. Pfund von Fowler Oldfield erhalten habe. Barclays habe trotz Polizeirazzien und behördlicher Warnungen weiterhin Dienstleistungen angeboten, so die FCA.