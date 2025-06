Meta sichert sich Atomstrom für Rechenzentren

© APA/APA/dpa/Jens Büttner home Aktuell Nachrichtenfeed

Erstmals in der Firmengeschichte hat sich Meta in einem langfristigen Vertrag Atomstrom für den Betrieb von Rechenzentren gesichert. Die Facebook-Mutter gab am Dienstag die Unterzeichnung einer entsprechenden Vereinbarung mit Constellation Energy bekannt. Der US-Versorger werde 20 Jahre lang Strom aus dem Atomkraftwerk Clinton im US-Bundesstaat Illinois liefern.

von APA