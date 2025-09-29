Trend Logo
Lufthansa will 4.000 Stellen in der Verwaltung streichen

Stellenabbau durch Digitalisierung und Automatisierung
©APA/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV
Die AUA-Mutter Lufthansa streicht bis 2030 in der Verwaltung 4.000 Stellen und legt sich die Latte beim mittelfristigen Renditeziel höher. Durch Digitalisierung, Automatisierung und effizientere Prozesse sollen bis Ende des Jahrzehnts 4.000 Stellen wegfallen, erklärte die Fluggesellschaft. Der Luftfahrt-Konzern setzte sich anlässlich einer Investorenkonferenz außerdem ein höheres mittelfristiges Finanzziel.

Die bereinigte Umsatzrendite soll ab 2028 acht bis zehn Prozent betragen - bisher verfolgte das Unternehmen acht Prozent, schaffte die wegen hoher Kosten aber selten.

