Lose Teile: Stellantis ruft in USA über 120.000 Jeeps zurück

Betroffen seien bestimmte Modelle des Chrysler Jeep Wagoneer und Jeep Grand Wagoneer der Baujahre 2022 bis 2024. An einer Lösung für das Problem werde derzeit gearbeitet.

Bereits Anfang des Monats hatte Stellantis laut der NHTSA 164.000 Fahrzeuge in den USA wegen ähnlicher Probleme mit sich lösenden Verkleidungen an den Türen zurückgerufen. Zu dem italienisch-französischen Konzern gehören neben den US-Marken Chrysler, Dodge und Ram auch die europäischen Hersteller Opel, Peugeot, Citroen und Fiat.