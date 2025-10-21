L'Oreal legt beim Umsatz weniger zu als gedacht

Besser als von Experten gedacht lief hingegen das Geschäft in Nordasien. Hier legte der Umsatz um 4,7 Prozent auf fast 2 Milliarden Euro zu. Anleger zeigten sich dennoch insgesamt enttäuscht. Die in den USA gehandelten Hinterlegungsscheine von L'Oreal verloren zuletzt vier Prozent.