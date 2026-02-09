Abo

Lilly zahlt bis zu 2,4 Milliarden Dollar für Biotechfirma

Das Hauptquartier von Eli Lilly
Der US-Pharmakonzern Eli Lilly will die Biotechfirma Orna Therapeutics übernehmen und sich damit im Zukunftsfeld der Zelltherapien verstärken. Für die Übernahme zahlt Lilly bis zu 2,4 Mrd. Dollar (2,0 Mrd. Euro), wie die beiden US-Unternehmen am Montag mitteilten. Mit dem Zukauf sichert sich Lilly den Zugang zu einer neuartigen Technologie, die es ermöglichen soll, Zelltherapien direkt im Körper des Patienten zu erzeugen.

Bisher hat der Konzern keine Zelltherapien in der klinischen Entwicklung. Orna entwickelt eine neue Klasse von Therapien, bei denen der Körper des Patienten dazu angeregt wird, selbst Zelltherapien zur Behandlung von Krankheiten zu entwickeln. Dazu nutzt das Unternehmen eine spezielle ringförmige RNA in Verbindung mit Lipid-Nanopartikeln.

Das am weitesten fortgeschrittene Programm von Orna ist eine sogenannte CAR-T-Therapie, die auf die Behandlung von B-Zell-gesteuerten Autoimmunerkrankungen abzielt.

