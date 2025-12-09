Lenzing-CEO Aggarwal geht mit Ende Jänner 2026

© APA/TEAM FOTOKERSCHI/WERNER KERSCHBA home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Vorstandschef des Faserherstellers Lenzing, Rohit Aggarwal, legt mit Ende Jänner 2026 sein Mandat nieder. Der Schritt passiere "aus persönlichen Gründen", heißt es in einer Aussendung des Unternehmens. Der Aufsichtsrat sei bereits auf der Suche nach einem Nachfolger und werde "zum gegebenen Zeitpunkt über eine Neubesetzung informieren". Der aktuell vierköpfige Lenzing-Vorstand soll nach Aggarwals Abgang nurmehr von drei Vorständen geleitet werden.

