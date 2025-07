UK: Inflation stieg im Juni überraschend auf 3,6 Prozent

© APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JEENAH MOON home Aktuell Nachrichtenfeed

In Großbritannien hat sich die Inflation überraschend verstärkt und den höchsten Stand seit eineinhalb Jahren erreicht. Die Verbraucherpreise legten im Juni im Jahresvergleich um 3,6 Prozent zu, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Im Mai hatte die Teuerung 3,4 Prozent betragen. Analysten hatten im Schnitt mit einer unveränderten Jahresrate gerechnet.

von APA