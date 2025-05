KWS Saat senkt Umsatzprognose

© APA/APA/dpa/Rainer Jensen home Aktuell Nachrichtenfeed

KWS Saat hat seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt. Das deutsche Unternehmen begründete dies mit "spürbar geringeren Anbauflächen für Mais und Zuckerrüben in Europa". So dürfte der Umsatz auf vergleichbarer Basis 2024/25 (per Ende Juni) auf dem Vorjahresniveau liegen, teilte der Saatguthersteller in Einbeck mit. Bisher war KWS Saat von einem Wachstum von 2 bis 4 Prozent ausgegangen.

von APA