Konsumgüterkonzern Procter & Gamble streicht 7.000 Stellen

Im Rahmen eines Umbaus der Randaktivitäten will der US-Konsumgüterriese Procter & Gamble (P&G) jede sechste Stelle in diesen Geschäftsbereichen streichen. Rund 7.000 Jobs sollen wegfallen, etwa 15 Prozent der Belegschaft in Sparten, die nicht zum Kerngeschäft gezählt würden, sagten P&G-Manager bei einer Veranstaltung der Deutschen Bank.

von APA