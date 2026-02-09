Kapsch TrafficCom erhält Zuschlag für Satellitenmautsystem

© APA/APA/THEMENBILD/HANS KLAUS TECHT home Aktuell Nachrichtenfeed

Die börsennotierte Kapsch TrafficCom erhielt den Zuschlag für die Errichtung eines Satellitenmautsystems in Litauen. Das Auftragsvolumen beziffert das österreichische Unternehmen mit 13,4 Mio. Euro. Es handelt sich dabei um ein Mautsystem für Lkw mit einem Gewicht von mehr als 3,5 Tonnen, wobei die Mautabwicklung über eine Smartphone-App vorgesehen ist und sich nach der tatsächlich zurückgelegten Strecke richtet, teilte Kapsch TrafficCom am Montag in einer Aussendung mit.

