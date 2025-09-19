Trend Logo
Japans Inflation schwächte sich dritten Monat in Folge ab

Teuerung im August bei 2,7 Prozent
In Japan ist die Inflation weiter auf dem Rückzug. Die Verbraucherpreise ohne Berücksichtigung von frischen Lebensmitteln sind im August um 2,7 Prozent im Jahresvergleich gestiegen, wie die Regierung mitteilte. Analysten hatten dies im Schnitt erwartet. Damit hat sich die Teuerung den dritten Monat in Folge abgeschwächt. Im Juli war die Inflationsrate noch bei 3,1 Prozent gelegen, im Juni bei 3,3 Prozent und im Mai bei 3,7 Prozent.

Auch mit Berücksichtigung von frischen Lebensmitteln sind die Verbraucherpreise im August um 2,7 Prozent gestiegen, wie es weiter in der Mitteilung hieß. Angetrieben wurde die Teuerung einmal mehr durch einen deutlichen Anstieg der Preise für Nahrungsmittel im Allgemeinen, die sich im Jahresvergleich um 7,2 Prozent verteuert haben. Zudem sind die Kosten für Energie überdurchschnittlich stark gestiegen.

In der Früh hat die japanische Notenbank den Leitzins unverändert bei 0,50 Prozent belassen. Im vergangenen Jahr hatte die Bank of Japan (BoJ) ihre Negativzinspolitik beendet und den Leitzins wieder ins positive Terrain gebracht. Zuletzt hatte sie den Leitzins im Jänner um 0,25 Prozentpunkte angehoben und seitdem keine Änderung mehr vorgenommen.

TOKYO - JAPAN: FOTO: APA/APA/AFP/RICHARD A. BROOKS

