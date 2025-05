Italiens Inflation schwächte sich überraschend etwas ab

© APA/APA/AFP/FILIPPO MONTEFORTE home Aktuell Nachrichtenfeed

In Italien hat sich die Inflation im April überraschend etwas abgeschwächt. Die nach europäischem Standard erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) legten auf Jahressicht um 2,0 Prozent zu, wie das Statistikamt Istat am Freitag in Rom nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Die erste Schätzung mit 2,1 Prozent wurde damit leicht nach unten revidiert. Im März war die Rate bei 2,1 Prozent gelegen.

von APA