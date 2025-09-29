IPO: Alarmanlagenhersteller Verisure legt Preisspanne fest

©APA/dpa/Bodo Marks
Der Schweizer Sicherheitsdienstleister Verisure strebt bei seinem geplanten Börsengang in Stockholm eine Bewertung von bis zu 13,9 Mrd. Euro an. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben Europas Nummer 1 für Alarmanlagen. Die Preisspanne für die neuen Aktien liege zwischen 142 und 153 schwedischen Kronen (12,9 bis 13,9 Euro), teilte das Unternehmen am Montag in seinem Börsenprospekt mit.
Verisure will bei dem Börsengang, der einer der größten in Europa seit Jahren werden könnte, 3,1 Mrd. Euro einnehmen. Verisure, 1988 vom schwedischen Sicherheitskonzern Securitas gegründet, hat den Kundenstamm eigenen Angaben zufolge in den letzten zehn Jahren mehr als verdreifacht und sieht weitere Wachstumschancen.
