IPO: Alarmanlagenhersteller Verisure legt Preisspanne fest

Der Schweizer Sicherheitsdienstleister Verisure strebt bei seinem geplanten Börsengang in Stockholm eine Bewertung von bis zu 13,9 Mrd. Euro an. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben Europas Nummer 1 für Alarmanlagen. Die Preisspanne für die neuen Aktien liege zwischen 142 und 153 schwedischen Kronen (12,9 bis 13,9 Euro), teilte das Unternehmen am Montag in seinem Börsenprospekt mit.

