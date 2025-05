Investor Mutares zahlt stabile Dividende

Mutares hatte den Index ebenso wie Nagarro und Stratec verlassen müssen, weil alle die Frist für die Vorlage einer geprüften Bilanz bis Ende April gerissen hatten. Nagarro und Stratec haben die Vorlage inzwischen schon nachgeholt. Die Dividende von Mutares soll mit 2,00 Euro je Aktie stabil bleiben. Das entspreche der 2023 in Aussicht gestellten Mindestausschüttung, hieß es in der Mitteilung.

"Die solide Geschäftsentwicklung des vergangenen Jahres bestärkt uns in unserem Kurs", sagte Vorstandschef Robin Laik. "Unser Ziel ist es, in den nächsten Monaten mit forcierten Exit-Aktivitäten die Früchte unserer langjährigen Aufbauarbeit zu ernten." Verkäufe von Beteiligungen mit einem Umsatz von 1,85 Mrd. Euro sollen in diesem Jahr einen Bruttoerlös von 200 Mio. Euro bringen.