Industrieproduktion im Euroraum zog im März kräftig an

Die Erzeugung von Investitionsgütern, dazu zählen etwa Maschinen und Fahrzeuge, stieg im März zum Vormonat um 3,2 Prozent. Bei Vorleistungsgütern gab es ein Plus von 0,6 Prozent, während die Energieversorger um 0,5 Prozent weniger erzeugten.

Die höchsten monatlichen Anstiege wurden in Irland (+14,6 Prozent), Malta (+4,4 Prozent) und Finnland (3,5 Prozent) verzeichnet. Durch einen hohen Anteil ausgelagerter Produktion ist der Index der irischen Industrieproduktion Eurostat zufolge unbeständig, sodass monatliche Schwankungen höher als in anderen Ländern sein können. Die stärksten Rückgänge wurden in Luxemburg (-6,3 Prozent) und Griechenland (-4,6 Prozent) verbucht.