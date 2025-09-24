Ifo-Geschäftsklima trübte sich im September ein

Analysten hatten hingegen eine bessere Stimmung in den Unternehmen erwartet und waren im Schnitt von einem Anstieg des Ifo-Index auf 89,4 Punkte ausgegangen.

Die vom Ifo-Institut befragten Unternehmen haben im September sowohl die aktuelle Lage als auch die Bewertung der künftigen Geschäfte schlechter eingeschätzt. Vor allem bei Dienstleistern hat sich das Geschäftsklima "merklich verschlechtert", heißt es in der Mitteilung.