HSBC mit Gewinneinbruch zum Jahresauftakt

"Das makroökonomische Umfeld ist mit erhöhter Unsicherheit konfrontiert, insbesondere durch protektionistische Handelspolitik", erklärte die nach Marktkapitalisierung größte Bank Europas. Dies führe zu Volatilität sowohl in den Wirtschaftsprognosen als auch an den Finanzmärkten, was die Stimmung bei Verbrauchern und Unternehmen beeinträchtige.

Das in London ansässige Institut verbuchte in den ersten drei Monaten des Jahres wie erwartet Kreditverluste von 900 Mio. Dollar. Weitere 500 Mio. Dollar könnten noch hinzukommen, falls höhere Zölle zu einer Verlangsamung des globalen Wachstums führen sollten. Die Bank will weiter ihre jährlichen Kosten bis Ende 2026 um 1,5 Mrd. Dollar senken und kündigte ein drei Mrd. Dollar schweres Aktienrückkaufprogramm an.