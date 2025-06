Holcim will Nordamerikageschäft im Juni an die Börse bringen

© APA/APA/AFP/FABRICE COFFRINI home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Schweizer Zementkonzern Holcim hat die wichtigsten Genehmigungen für die Abspaltung seines Nordamerika-Geschäfts Amrize erhalten. Der Handel mit den Amrize-Aktien soll am 23. Juni an der New York Stock Exchange und der Schweizer Börse SIX unter dem Tickersymbol "AMRZ" aufgenommen werden, wie Holcim mitteilte. Amrize werde am ersten Handelstag in den Schweizer Standardwerteindex SMI aufgenommen.

von APA