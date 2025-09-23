Heineken baut Geschäft in Mittelamerika aus

© APA/APA/AFP/PHILIPPE HUGUEN home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Brauereikonzern Heineken baut mit einer milliardenschweren Übernahme sein Geschäft in Mittelamerika aus. Heineken übernehme für 3,2 Milliarden Dollar das Getränke- und Einzelhandelsgeschäft der Florida Ice and Farm Company (FIFCO), teilte die niederländische Brauerei am Montag mit. Damit erhalte Heineken unter anderem die über hundert Jahre alte Biermarke "Imperial" aus Costa Rica.

