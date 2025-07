Hasbro blickt optimistischer auf 2025

© APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JUSTIN SULLIVAN home Aktuell Nachrichtenfeed

Der US-Spielekonzern Hasbro blickt dank des Erfolgs seiner Spielereihe "Magic: The Gathering" zuversichtlicher auf das Gesamtjahr und hebt seine Umsatzprognose an. Das Unternehmen, das unter anderem das Brettspiel "Monopoly" im Angebot hat, geht nun davon aus, dass der Umsatz um einen mittleren einstelligen Prozentsatz steigt. Bisher war von einem leichten Plus die Rede.

von APA