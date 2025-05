Hapag Llyod steuert wegen US-Zollkrieg in unruhige Gewässer

© APA/APA/dpa/Hauke-Christian Dittrich home Aktuell Nachrichtenfeed

Nach einem starken ersten Quartal blickt die deutsche Container-Reederei Hapag-Lloyd mit zunehmender Unsicherheit auf die kommenden Monate. Die Anfang April 2025 erhöhten Importzölle in den USA hätten zu einer starken Verunsicherung der Kunden beigetragen und die Nachfrage belastet, schrieb der Konzern in seinem in Hamburg vorgelegten Quartalsbericht. Zudem sei weiterhin unklar, wann die Passage durch das Rote Meer wieder sicher befahren werden könne.

von APA