Trend Logo
Abo

Großbritannien: Unternehmensstimmung gibt deutlich nach

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Insbesondere im Dienstleistungssektor
 © APA/APA/AFP/JUSTIN TALLIS
©APA/APA/AFP/JUSTIN TALLIS
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Die Stimmung in den Unternehmen Großbritanniens hat im September unerwartet deutlich nachgegeben. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel im Vergleich zum Vormonat um 2,5 Punkte auf 51,0 Punkte, wie S&P am Dienstag in London laut einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur einen Rückgang auf 53 Punkte erwartet.

von

Der Indikator signalisiert immer noch einen leichten Zuwachs der wirtschaftlichen Aktivität, da er über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten liegt. Besonders deutlich sank der Indikator für den Dienstleistungssektor. Er fiel um 2,3 Punkte auf 51,9 Punkte. In der Industrie fiel er um 0,8 Punkte auf 46,2 Punkte.

LONDON - GROSSBRITANNIEN: FOTO: APA/APA/AFP/JUSTIN TALLIS

Über die Autoren

Logo
Bleiben Sie im trend.
Jetzt abonnieren