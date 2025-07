Geschäftsklima in der Eurozone im Juli aufgehellt

Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Unternehmen war im Juli so gut wie seit über einem Jahr nicht mehr. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg angesichts geplanter Milliarden-Investitionen der deutschen Regierung um 0,2 auf 88,6 Punkte. Das ist der fünfte Anstieg in Folge und der beste Wert seit Mai 2024. Das Barometer zeigt allerdings ebenfalls ein noch vergleichsweise niedriges Niveau an.