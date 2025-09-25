Geschäft mit US-Bestandsimmobilien weitgehend stabil

NAR-Chefökonom Lawrence Yun erwartet angesichts sinkender Hypothekenzinsen in den kommenden Monaten Aufwind für das bisher eher schleppend verlaufende Geschäft mit den eigenen vier Wänden. Die US-Notenbank hat vorige Woche zum ersten Mal seit Dezember die Zinsen gesenkt - auf die neue Spanne von 4,00 bis 4,25 Prozent. An den Finanzmärkten wird mit baldigen weiteren Senkungen gerechnet, was auch künftig niedrigere Hypothekenzinsen bedeuten könnte.