Der deutsche Gesundheitskonzern Fresenius Medical Care (FMC) will mit weiteren Einsparungen seine Profitabilität steigern. Das Unternehmen plant zusätzliche Einsparungen von 300 Mio. Euro, die durch eine Verlängerung des Sparkurses um zwei Jahre erreicht werden sollen, wie das Unternehmen am Kapitalmarkttag in London mitteilte. Bis Ende 2027 werden so dauerhafte Einsparungen von 1,05 Mrd. Euro angestrebt, die zur Verbesserung der operativen Marge beitragen sollen.