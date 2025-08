Einzelhandel in der Eurozone im Juni wie erwartet gestiegen

Allerdings waren die Umsätze im Mai nicht so stark gefallen, wie bisher bekannt. Das Statistikamt revidierte den Rückgang auf 0,3 Prozent, nachdem zuvor ein Dämpfer um 0,7 Prozent gemeldet worden war.

In Österreich gingen die Einzelhandelsumsätze im Juni im Vergleich zum Vormonat leicht um 0,1 Prozent zurück. Die stärksten Anstiege ermittelte das Statistikamt für Kroatien (plus 3,6 Prozent) und Schweden (plus 2,6 Prozent). Das stärkste Minus von 0,9 Prozent verbuchte Frankreich, gefolgt von Polen und Slowenien mit einem Rückgang von jeweils 0,8 Prozent.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Einzelhandelsumsätze der Eurozone im Juni um 3,1 Prozent. Hier war ein Plus von 2,6 Prozent erwartet worden. Für Österreich weist Eurostat im Jahresvergleich ein Umsatzwachstum von 3,6 Prozent aus.