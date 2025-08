Disney steigerte Gewinn, Besucher lassen mehr Geld in Freizeitparks

© APA/APA/GETTY IMAGES/MARIO TAMA home Aktuell Nachrichtenfeed

Gestützt unter anderem auf steigende Ausgaben der Besucher in den US-Freizeitparks hat Walt Disney im dritten Quartal den Gewinn gesteigert. Zugleich hob der US-Unterhaltungskonzern seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr an, wie er am Mittwoch mitteilte. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 16 Prozent auf 1,61 Dollar (1,39 Euro), Analysten hatten LSEG-Daten zufolge mit 1,47 Dollar gerechnet.

von APA Teilen