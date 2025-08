Generali steigert Halbjahresgewinn 2025 auf 2,2 Mrd. Euro

© APA/AFP/MIGUEL MEDINA home Aktuell Nachrichtenfeed

Die italienische Versicherungsgruppe Generali hat im ersten Halbjahr 2025 einen bereinigten Nettogewinn von 2,2 Milliarden Euro erzielt - ein Plus von 10,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der operative Gewinn stieg deutlich auf 4 Milliarden Euro (Plus 8,7 Prozent), getragen von den Geschäftsbereichen Schaden/Unfallversicherung, Lebensversicherung und Asset Management, teilte der Versicherer am Mittwoch mit.

