Uber will mit Kundentreue wachsen

© APA/APA/dpa/Sebastian Gollnow home Aktuell Nachrichtenfeed

Mit seinem Treueprogramm "Uber One" kurbelt der Fahrdienst- und Lieferkonzern Uber sein Wachstum an. Die Mitgliederzahl des Programms sei im Juni binnen Jahresfrist um 60 Prozent auf mehr als 36 Millionen gewachsen, teilte das US-Unternehmen am Mittwoch mit. Von den Treueprogramm-Kunden stamme mehr als ein Drittel der Buchungen von Autofahrten oder Essenslieferungen. Uber verdiene mit diesen Nutzern deutlich mehr als mit Kunden ohne Bonusprogramm.

von APA Teilen