Fresenius steigerte operativen Gewinn - Ausblick bestätigt

Der deutsche Gesundheitskonzern Fresenius ist dank einer starken Entwicklung in der Medikamentensparte Kabi und bei der Kliniktochter Helios in Spanien mit einem Ergebnisplus ins Jahr gestartet. Im ersten Quartal stieg das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) um 4 Prozent auf 654 Mio. Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Dazu trugen auch Einsparungen bei.

von APA