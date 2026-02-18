Frequentis will mit Saudi-Arabien kooperieren

Das Memorandum of Intent sieht laut Mitteilung auch fortlaufende Gespräche zwischen den Partnern vor, um technische und operative Anforderungen im Zuge der Weiterentwicklung der Verteidigungsbedürfnisse und -technologien zu überprüfen. Die geplante Zusammenarbeit konzentriere sich auf Wissensaustausch, lokale Support-Fähigkeiten und eine koordinierte Programmdurchführung für künftige Möglichkeiten in Saudi-Arabien.