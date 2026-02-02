Frequentis meldet mehr Umsatz und Gewinn für 2025

Die Ebit-Marge stieg durch den Vergleich auf rund 8 Prozent. Ohne Berücksichtigung des Vergleichs lag sie wie 2024 bei rund 6,7 Prozent. Für heuer strebt der Vorstand eine weitere Steigerung des Umsatzes und des Auftragseingangs sowie eine Ebit-Marge von rund 7 Prozent an. Voriges Jahr stieg der Auftragseingang von 584 auf rund 680 Mio. Euro. Den vollständigen Geschäftsbericht für 2025 will das Unternehmen am 9. April veröffentlichen.