Frequentis-Dividende für 2025 bei 0,30 Euro pro Aktie

Der Vorstand des börsennotierten Wiener Technologieunternehmens Frequentis will der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 0,30 Euro je Aktie vorschlagen, geht aus einer Mitteilung am Montag hervor. Die Ausschüttung soll damit im Vergleich zum Jahr 2024 von 0,27 Euro leicht steigen. Das Unternehmen hat 2025 laut vorläufigen Zahlen sowohl Umsatz als auch Gewinn gesteigert.

